“Emergenza”. Panico a bordo del volo Ryanair: passeggeri feriti

Un volo Ryanair in partenza da Birmingham verso Tenerife Sud ha vissuto un momento di grande emergenza a causa di una turbolenza improvvisa e violenta che ha causato diversi feriti tra i passeggeri. Il Boeing 737 Max, con a bordo circa 197 persone, è stato costretto a invertire la rotta e tornare alla base dopo pochi minuti dal decollo, a seguito di una situazione che ha messo a rischio la sicurezza aerea e la salute dei viaggiatori.

Dinamica dell’evento e condizioni di volo

Il volo FR1211 è decollato regolarmente alle ore 15:05 locali del 28 dicembre 2025, raggiungendo rapidamente un’altitudine di crociera di circa 37.000 piedi (oltre 11.000 metri). In questa fase, generalmente considerata stabile, il velivolo è stato investito da una turbolenza di intensità eccezionale mentre sorvolava un’area prossima al confine francese. Le improvvise correnti d’aria hanno provocato scossoni violenti che hanno fatto perdere l’equilibrio a passeggeri e personale di bordo, causando danni materiali e ferimenti.

Il comandante, dopo aver valutato la gravità della situazione, ha attivato il segnale di emergenza generale 7700, comunicando la necessità di priorità assoluta e assistenza immediata, e ha deciso di invertire la rotta verso Birmingham.

Impatto sulle persone a bordo e interventi

Nel momento dell’improvvisa turbolenza, gli assistenti di volo stavano effettuando il servizio di bordo con i carrelli delle vivande, circostanza che ha aggravato il bilancio dei danni. I carrelli sono stati sbalzati e diversi oggetti hanno colpito passeggeri e personale, provocando lesioni e contusioni. Il personale medico a terra è stato prontamente allertato non appena l’aereo è atterrato nuovamente a Birmingham.

Atterraggio di emergenza e soccorsi

Il Boeing 737 Max è riuscito a effettuare un atterraggio in sicurezza circa 50 minuti dopo il decollo. Sul posto erano già presenti ambulanze e mezzi di soccorso per fornire assistenza immediata ai feriti. Le autorità aeroportuali non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale sui numeri esatti dei passeggeri coinvolti, ma la situazione ha riacceso l’attenzione sulle turbolenze in aria chiara, fenomeni difficilmente prevedibili e potenzialmente pericolosi anche in condizioni meteorologiche apparentemente favorevoli.

La compagnia ha attivato le procedure di assistenza per i passeggeri rimasti sotto shock, mentre le autorità competenti stanno valutando ogni aspetto tecnico e operativo dell’incidente per prevenire simili eventi in futuro.