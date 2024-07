In Emilia-Romagna, due tragedie hanno colpito la comunità nell’arco di una settimana. Due persone hanno perso la vita a causa di shock anafilattici provocati da punture di insetti. Paolo Tassi, 64 anni, presidente della società di calcio Real Casalecchio, e Stefano Guerra, 62 anni, ex difensore della Reggiana, sono le vittime di questi incidenti fatali.

Leggi anche: Aids. Nuovo caso di possibile guarigione da Hiv a Berlino, è il settimo al mondo

Chi era Paolo Tassi

Paolo Tassi è stato punto da un insetto, probabilmente una vespa o un calabrone, mentre si trovava al campo sportivo di Casalecchio di Reno. L’incidente è avvenuto martedì intorno alle 15:45. Consapevole della sua allergia, è riuscito ad avvertire la moglie con un messaggio. La moglie, accorsa immediatamente, lo ha trovato già privo di sensi sulla scrivania. I medici del 118, giunti sul posto, non sono riusciti a rianimarlo. Tassi è morto poco dopo sotto gli occhi della moglie.

Chi era Stefano Guerra

Stefano Guerra, ex difensore della Reggiana, è deceduto il 9 luglio all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente un’ape, in casa sua, ha subito uno shock anafilattico che ha provocato un infarto. Guerra ha lottato per giorni in ospedale, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Le punture di insetti e gli shock anafilattici

Le punture di insetti come vespe, calabroni, bombi e api possono scatenare reazioni allergiche in circa due persone su cento. Nei bambini, l’incidenza è molto più bassa rispetto agli adulti. Ogni anno, in Italia, a causa del veleno di insetti, muoiono tra le dieci e le venti persone su oltre cinque milioni di persone punte.

Un’ulteriore vittima: Franco Aiello

Un’altra tragica vittima è il vicebrigadiere Franco Aiello, 52 anni, morto a Palermo a causa del morso di un ragno violino. Aiello era stato morso dopo una gita in campagna. Al ritorno a casa, aveva notato un arrossamento alla caviglia. Tre giorni dopo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Ricoverato in ospedale, non è riuscito a sopravvivere. Queste tragedie ricordano a tutti noi il pericolo delle punture di insetti e dei morsi di ragno. È fondamentale essere consapevoli delle proprie allergie e agire rapidamente in caso di puntura o morso. Le vite di Paolo Tassi, Stefano Guerra e di Franco Aiello si sono spente troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro comunità.