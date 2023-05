Emma Marrone, quella dedica e quella poesia

Il concerto del Primo Maggio a Roma è sempre stato un appuntamento importante per la musica e la cultura italiana. Quest’anno, oltre alle tante esibizioni, c’è stato un momento molto intenso e commovente, protagonista Emma Marrone.



Durante la sua esibizione, la cantante salentina ha voluto dedicare una poesia molto toccante alla platea e alla sua famiglia, in particolare al padre scomparso da poco. La poesia, intitolata “Resta viva”, è stata scritta da Virginia Woolf e recitata con grande sentimento da Emma.



“Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero”, ha recitato Emma sul palco. “C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa”.



La poesia è un invito a non perdere mai la speranza, a non smettere di vivere e di lottare, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Emma ha interpretato la poesia con grande sensibilità, lasciando trasparire la sua emozione e la sua forza interiore.



Alla fine dell’esibizione, la cantante ha voluto fare un omaggio alla sua famiglia, citando il nome del padre e salutando anche la madre e il fratello. La dedica ha commosso il pubblico e ha dimostrato l’amore che Emma ha per la sua famiglia e il grande affetto che nutriva per il padre.



In un momento così difficile, la poesia di Virginia Woolf ha rappresentato per Emma un modo per esprimere il suo dolore e la sua speranza, ma anche per dare un messaggio di forza e di vita a tutti coloro che l’hanno ascoltata.



Ecco il testo completo della poesia di Virginia Woolf recitata da Emma Marrone:



Qualunque cosa succeda, resta viva.

Non morire prima di essere morta davvero.

Non perdere te stessa,

non perdere la speranza,

non perdere la direzione.

Resta viva, con tutta te stessa,

con ogni cellula del tuo corpo,

con ogni fibra della tua pelle.

Resta viva, impara, studia, pensa,

costruisci, inventa, crea,

parla, scrivi, sogna, progetta.

Resta viva, resta viva dentro di te,

resta viva anche fuori,

riempiti dei colori del mondo,

riempiti di pace, riempiti di speranza.

Resta viva di gioia.

C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita,

ed è la vita stessa.