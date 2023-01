Strage in casa: scoperti otto cadaveri tra cui cinque bambini

Nuova strage negli Usa. Mercoledì scorso otto corpi sono stati scoperti in un’abitazione della cittadina di Enoch, nello Utah, a circa 400 chilometri dalla capitale Salt Lake City. Tra i cadaveri ritrovati, cinque appartenevano a bambini. Le vittime presentavano tutte ferite da arma da fuoco. L’appartamento dove è avvenuta la tragedia si trova nel blocco 4900 di Albert Drive. Non si conoscono ancora ulteriori particolari sulla vicenda e chi siano i responsabili di tanto orrore.

Ennesima strage negli Usa

“In questo momento, non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico o che ci siano sospetti in libertà”, si legge nel comunicato stampa reso noto dalle autorità di Enoch. Il sindaco della cittadina, Rob Dotson, dichiara invece che “la cosa più importante che possiamo dire in questo momento è che questa comunità sta provando rimorso, provando dolore. Ci sono amici, vicini e familiari che stanno soffrendo a causa di questo incidente. Non sappiamo perché sia successo e non indovineremo. Continueremo le indagini della polizia”.

“Questa comunità in questo momento sta soffrendo. Sentono la perdita, provano dolore, hanno molte domande, il che è naturale”, prosegue Dotson spiegando che, nella loro piccola comunità, tutti conoscevano quella famiglia. “È travolgente e apprezzato” il sostegno ricevuto dai familiari delle vittime. “E apprezziamo le preghiere che vengono fatte a nome della sua famiglia e di coloro che la amano e si prendono cura di loro”.

Per quanto riguarda le indagini, il sindaco spiega che “stiamo ancora raccogliendo montagne di informazioni per assicurarci che tutto sia fatto correttamente. Non conosceremo i pensieri delle persone che hanno vissuto questa tragedia. Ma tutti noi possiamo pregare che le loro famiglie, i vicini e tutti arrivino a comprendere cosa è successo in questo posto”, conclude poi Dotson.

L'Iron County School District ha inviato una lettera a tutti i genitori del distretto confermando che "otto membri di una famiglia residente a Enoch, con cinque studenti nelle nostre scuole, sono tragicamente deceduti nel pomeriggio di mercoledì. Questa perdita solleverà sicuramente molte emozioni, preoccupazioni e domande per tutto il nostro distretto scolastico, in particolare per i nostri studenti. Siamo rattristati dalla perdita della nostra comunità scolastica e faremo ogni sforzo per aiutare te e tuo figlio, se necessario".