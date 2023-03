Mentana conduce il tg con i suoi cani sotto la scrivania: la foto è virale

Il direttore del TG La7, Enrico Mentana, ha condiviso una foto insolita su Instagram: lo si vede mentre conduce il telegiornale con i suoi due cani, Nina e Bice, sdraiati ai suoi piedi sotto la scrivania. In un post successivo, Mentana ha pubblicato una foto ingrandita delle due femmine di Cavalier King Charles Spaniel che gli sono state regalate dalla sua compagna Francesca Fagnani, conduttrice del programma televisivo Belve.

In un'intervista al settimanale Visto, Fagnani ha rivelato che Enrico Mentana è molto legato ai suoi cani e che non riesce a separarsi da Nina quando esce di casa. "Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei", ha detto Fagnani. "Io ho sempre avuto cani e da un po' parlavamo di prenderne uno. – prosegue parlando del rapporto di Mentana con i suoi cani – Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei", conclude la giornalista.

Le parole di Fagnani e le altre reazioni favorevoli a Enrico Mentana

La foto ha attirato molti commenti sui social media, con il proprietario ed editore di La7, Urbano Cairo, che ha scherzato dicendo che “il notevole sarà quando faranno loro il tg… a 2 voci”. Anche l’attore e comico Frank Matano ha mostrato il suo apprezzamento per il gesto di Enrico Mentana pubblicando un cuore. “Beh questa è formidabile”, scrive lo scrittore Michele Dalai, mentre l’attore Paolo Conticini commenta: “Sei il numero 1!”. Anche la conduttrice Mediaset Stefania Cavallaro non resiste a non dire la sua: “Anche iooooo voglio portarlo in onda! Ma la mia è un po’ più ingombrante e nell’ordine svuoterebbe la mensa, il bar e tutte le macchinette di Cologno”.

Non potevano mancare nemmeno i commenti dei telespettatori di Enrico Mentana al post con i suoi cani pubblicato su Instagram. “Quotazioni del direttore in crescita”, lo lusinga qualcuno. “Direttore ti stimo ancora di più se è possibile! Già solo il fatto che sei interista era abbastanza, così con questa foto mi hai stesa definitivamente”, aggiunge entusiasta un’altra. “Direttore la prossima volta le faccia anche vedere ai telespettatori! Che meraviglia!”, si esalta un’altra ancora. Ma i commenti di questo tenore sono centinaia.

