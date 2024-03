Non dava più notizie di sé da quasi 8 mesi, ma per fortuna è stata ritrovata Erika Bravi, la 45enne forlivese che viveva a Marsiglia, in Francia, già da anni. Numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia italiana, del caso ne aveva parlato anche la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto.

Il figlio maggiore aveva denunciato la scomparsa della donna, dichiarando di averla aspettata invano alla stazione della metro della città francese. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe in buone condizioni di salute. La questione era stata presa in mano anche dalla Prefettura di Forlì-Cesena, che aveva svolto negli ultimi tempi anche un’attività di mediazione tra le autorità francesi, mediante il Consolato italiano di Marsiglia, e la famiglia di Forlì di Erika.

Tutti i particolari sul ritrovamento di Erika Bravi

Dalle prime informazioni che emergono, Erika Bravi sarebbe stata riconosciuta e fermata nel tardo pomeriggio di martedì 19 marzo. Pur di ritrovarla, nelle ultime settimane i suoi familiari si erano rivolti anche ad un avvocato francese. La donna è separata e ha due figli. All’epoca della, lavorava in un ristorante e stava cercando casa. Viveva in Francia dal 2016, prima con il marito e poi ospite del suo datore di lavoro.

Particolare interessante di questa vicenda è che, poche settimane prima della sua scomparsa, Erika Bravi si era avvalsa di un patronato perché voleva lasciare l’impiego: l’avvocato le aveva consigliato di ottenere l’incasso di una somma di denaro da parte del suo datore di lavoro. Ora fortunatamente tutto sembra essersi risolto per il meglio.