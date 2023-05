Erin Doom si svela, basta con l’anonimato

Matilde, fino a ieri conosciuta come Erin Doom, è la scrittrice più letta del 2022 con i primi due libri, Fabbricante di lacrime (2021) e Nel modo in cui cade la neve (2022), che hanno venduto 700.000 copie, ma fino ad ora è sempre rimasta invisibile. Tuttavia, Matilde ha deciso di svelare la sua identità e presentarsi di persona nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su RaiTre. Il tutto è avvenuto alla vigilia dell’uscita del suo terzo romanzo, Stigma, un romance per lettori tra i 12 e i 25 anni.



Nell’intervista, Matilde ha spiegato le ragioni del suo anonimato e la scelta di svelarsi ora: “Sono sempre stata timida e introversa. L’anonimato è stata una scelta consapevole, ma sentivo che mi mancava la possibilità di incontrare i lettori. Ho vissuto tutto attraverso uno schermo e quasi non me ne rendevo conto. La scelta di svelarmi è stata graduale: ora sono pronta”. Tuttavia, Matilde ha scelto di mantenere il nome di Erin Doom come pseudonimo per firmare i suoi libri.



Matilde ha rivelato pochi dettagli sulla sua biografia, ma ha dichiarato di essere emiliana, di avere meno di trent’anni e di essersi trasferita in un’altra regione da poco. Ha anche svelato che il 16 maggio è il suo compleanno.



Il successo di Matilde è stato travolgente, soprattutto grazie al passaparola su TikTok. Tuttavia, la scrittrice si è resa conto che le cose stavano cambiando quando ha visto il suo libro in prima posizione sulla classifica di un giornale. Prima di questo, tutto era virtuale: i suoi libri erano stati pubblicati inizialmente a capitoli sulla piattaforma Wattpad e successivamente su Amazon attraverso il self-publishing.



Il terzo romanzo di Matilde, Stigma, è il suo primo “inedito”, ovvero non è stato pubblicato inizialmente sulla piattaforma Wattpad o su Amazon. Il titolo, coerente con il libro, è una sola parola ed è stato scelto perché il punto di vista del personaggio principale, Mireya, è più duro rispetto ai precedenti romanzi.



Matilde ha finalmente svelato la sua identità, ma il suo pseudonimo, Erin Doom, continuerà ad accompagnare i suoi libri, che hanno conquistato il cuore di molti giovani lettori.