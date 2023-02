Eroe, si è tuffato per salvare un neonato

Ci sono anche due dispersi, fra cui un neonato di appena quattro mesi, fra le vittime dell’ultima tragedia del mare, che ha visto la Guardia costera soccorrere una barca con 8 cadaveri a bordo tra diversi migranti. A riferirlo sono stati i superstiti dopo che i militari li hanno salvati a 42 miglia dall’isola di Lampedusa, in acque Sar maltesi. In particolare hanno riferito che sul barcone c’era una donna con il suo figlioletto, morto per il freddo durante la traversata.

>>>>> Otto cadaveri a bordo di un barcone

La donna, per disperazione, lo ha buttato in mare e un uomo si è gettato in acqua per recuperare il corpicino venendo, però, inghiottito dalle onde e non riuscendo più a tornare. La stessa madre del piccolo è morta poche ore dopo e il suo cadavere, così come quello degli altri sette compagni di viaggio, è stato lasciato all’interno dello scafo e trovato dai soccorritori.