L’esplosione della batteria di un’auto elettrica ibrida ha causato la morte di due vigili del fuoco e riacceso il dibattito sulla sicurezza di questi veicoli in Spagna. L’incidente è avvenuto mercoledì in un garage ad Alcorcón, nella regione di Madrid, e ha provocato ferite ad altri 14 soccorritori.

Dettagli dell’esplosione

Le indagini iniziali suggeriscono che il fuoco sia stato scatenato da una Porsche ibrida con batteria al litio, che si è schiantata durante il parcheggio. L’esplosione ha coinvolto altre vetture, generando un incendio di grande intensità. La mancanza di un sistema di ventilazione adeguato ha ulteriormente complicato le operazioni di spegnimento.

Preoccupazioni degli esperti

L’incidente ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo la sicurezza delle batterie al litio. Rafael Moro, ex direttore dei Vigili del Fuoco di Alcorcón e attuale vicepresidente dell’Associazione Spagnola dei Vigili del Fuoco (Aself), ha chiesto una riflessione urgente sul tema. Moro ha dichiarato che le auto con batterie al litio dovrebbero essere isolate nei garage per prevenire incendi complessi. Ha spiegato che una volta in fiamme, un’auto elettrica può continuare a bruciare anche dopo essere stata immersa in acqua per giorni. Sebbene esistano coperte termiche in grado di resistere a temperature elevate, Moro ha sottolineato che non sempre sono efficaci: “L’ossigeno può riaccendere il fuoco appena la coperta viene rimossa”.

Protocolli di sicurezza mancanti

Per migliorare la sicurezza, Moro propone l’installazione di contenitori d’acqua nei garage e una revisione della loro struttura e ventilazione. Ha avvertito che i veicoli devono essere posizionati in aree sicure con sistemi di spegnimento avanzati. Nonostante la diffusione delle auto elettriche, manca ancora un protocollo unificato per gestire gli incendi di batterie al litio. “Ogni stazione dei vigili del fuoco ha un approccio diverso e non si conosce esattamente il tipo di incendio che una batteria al litio può generare”, ha detto l’esperto. Infine, ha lanciato un appello per la creazione di un istituto nazionale di ricerca sul litio, per studiare il comportamento delle batterie in caso di incendio e garantire maggiore sicurezza per cittadini e soccorritori.