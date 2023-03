Esplode un palazzo, almeno 17 morti

Almeno 17 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di un edificio nel distretto commerciale di Dacca, la capitale del Bangladesh. L’edificio in questione, un palazzo di sette piani situato a Gulistan, è stato scosso dall’esplosione poco prima delle 17 ora locale. La zona è un importante snodo per le merci all’ingrosso di Dacca.



Le autorità locali non hanno ancora determinato le cause dell’esplosione. La polizia e i medici hanno fornito i dettagli relativi alle vittime e ai feriti. La maggior parte dei feriti è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.



L’esplosione ha suscitato una grande preoccupazione tra la popolazione, che si è radunata intorno all’edificio per cercare di capire cosa fosse successo. La polizia ha chiuso le strade vicine all’edificio per garantire la sicurezza dei soccorritori.



Le esplosioni sono purtroppo un fenomeno comune in Bangladesh, dove gli standard di sicurezza sono spesso carenti. In passato, esplosioni simili sono state causate da gas o da esplosivi nascosti negli edifici.



Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’esplosione e garantire la sicurezza nella zona. Nel frattempo, la popolazione locale e il mondo intero esprimono la propria solidarietà alle vittime e alle loro famiglie.