Esplode una casa, ci sono vittime

Oggi, alle prime luci dell’alba, si è verificata un’esplosione all’interno di una casa a Sant’Urbano, in provincia di Padova, causata presumibilmente da una fuga di gas. Purtroppo una donna ha perso la vita, mentre il marito e i due figli sono stati salvati dalle fiamme.



Le squadre dei vigili del fuoco e le unità di ricerca e salvataggio urbano sono intervenute sul posto per escludere la presenza di altre vittime e per gestire l’emergenza. Al momento dell’arrivo dei pompieri, il padre e i due bambini erano già stati portati fuori dall’abitazione. Uno dei bambini è stato trasportato in elicottero all’ospedale, mentre gli altri due sono stati portati in ambulanza.



L’esplosione ha causato gravi danni all’abitazione, con alcuni muri perimetrali crollati. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione. I vigili del fuoco sono giunti sul posto da diverse città vicine, tra cui Este, Rovigo e Padova, per prestare soccorso e scongiurare ulteriori danni.



Purtroppo, questa tragedia ci ricorda l’importanza di prestare attenzione a eventuali fiamme o fughe di gas nelle nostre case. E’ fondamentale agire in modo tempestivo in caso di emergenza e ricordarsi di seguire le norme di sicurezza per evitare incidenti simili.