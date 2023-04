Esplosa la navicella spaziale Starship di Elon Musk. È partita Starship, ma poi è esplosa in volo dopo poco: la nave spaziale di Elon Musk destinata alla Luna e a Marte doveva affrontare il suo primo test in volo insieme al lanciatore Super Heavy, il più grande razzo mai costruito. Il test è partito da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Tre minuti dopo il lancio, però, Starship è esplosa

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023 Il momento del lancio di Starship

Il primo lancio di Starship del 18 aprile era stato annullato. SpaceX ci ha riprovato oggi, riuscendoci a metà. Si sono visti prima i motori accesi e l’azienda spaziale di Elon Musk sembrava pronta quindi ad aprire la finestra per la missione per portare in cielo la navicella Starship SN24 e Super Heavy, il razzo più grade al mondo. Poi però il direttore della missione ha sospeso il conto alla rovescia. A questo punto il countdown è ripartita, c’è stato il decollo ma poi, a 34 mila metri di altitudine l’imprevisto.

Subissati di critiche su Twitter, sia dal profilo di Elon Musk che da quello ufficiale di SpaceX si spiega che in intraprese tecnologiche di questo calibro “il successo sta anche in quello che apprendiamo da ogni singolo evento”.