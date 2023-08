Esponente di spicco della Lega si scaglia contro i gay…

Il segretario provinciale della Lega di Modena, Guglielmo Golinelli, ha scatenato un vespaio di polemiche a seguito di dichiarazioni sulle tematiche omofobe e razziste espresse in un post in sostegno al libro del generale Roberto Vannacci.



Intervenendo sulla questione, Golinelli ha dichiarato: “Se analizziamo l’omosessualità dal punto di vista della natura, lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi. Dire che i gay vanno contro la natura ha una sua logica, considerando questo concetto”. Nonostante ciò, ha poi aggiunto: “Ma non direi mai che gli omosessuali non sono normali”.



Queste esternazioni hanno suscitato immediatamente l’indignazione del Partito Democratico, con il segretario provinciale Dem Roberto Solomita che ha attaccato duramente: “Stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, rappresentante di uno dei principali partiti al governo. Queste affermazioni sono più attese da movimenti estremi come Forza Nuova, e non da chi governa il Paese”. Solomita ha poi concluso sottolineando l’importanza di sconfiggere tali posizioni retrograde alle elezioni amministrative del 2024.



Il nodo del contendere non si ferma alle sole affermazioni omofobe, ma include anche tematiche quali il negazionismo climatico, che secondo Solomita, rappresentano un “ritorno agli anni bui del Novecento”. Il segretario del Pd modenese ha ribadito: “Concetti come quello di razza, discriminazione basata sull’orientamento sessuale e il negazionismo climatico sono totalmente screditati dalla comunità scientifica. E davvero vogliamo che figure come queste rappresentino i cittadini modenesi?”



Si prevede un acceso dibattito nei prossimi giorni sulla questione, con molte altre voci che si alzeranno per condannare o sostenere le dichiarazioni di Golinelli.