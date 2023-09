Estate infinita, quando finirà davvero. La data di Giuliacci

Un nuovo video di Mario Giuliacci analizza il tempo previsto per i prossimi 10 giorni, con tendenze meteo fino a 15 giorni. “C’è una fase molto convulsa, con un tira e molla tra l’anticiclone nord-africano e le correnti atlantiche, ma alla fine avrà la meglio l’Atlantico. Ci saranno quattro fasi” dice il meteorologo nelle immagini apparse sul suo canale YouTube. Eccole nello specifico: “Nella prima fase tra il 10 e il 12 settembre prosegue l’ondata di caldo iniziata qualche giorno fa, con massime tra 30 e 34° e scarsi fenomeni temporaleschi. La seconda fase inizia il 13 settembre e si conclude il 15. Rinfresca il centro-nord per il passaggio di una debole perturbazione atlantica, insiste invece al sud l’anticiclone nord-africano. Terza fase tra il 16 e il 18 settembre con fugace ritorno dell’anticiclone africano anche al centro-nord, massime ancora tra i 30 e i 34° quasi ovunque. Quarta fase tra il 19 e il 24 settembre con più decisi e persistenti venti atlantici. Assisteremo ad un rinfresco al centro-nord, con massime quasi ovunque sotto i 30° e anche al sud e nelle isole ci sarà un leggero abbassamento, ma solo a 30-32 gradi. Dal 21 settembre anche qui scenderemo sotto i 30°”.



Giuliacci si concentra poi sui fenomeni nelle varie fasi: “Inizialmente sono previsti temporali su Calabria e Sicilia per effetto del ciclone che ha devastato la Grecia. Tra il 13 e il 15 settembre isolati temporali al centro-nord, dal 17-18 di settembre fino al 24 rovesci e temporali diffusi al centro-nord e localmente anche al sud”. L’autunno è ancora molto lontano.