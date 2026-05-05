Ex Ilva, un gigante in bilico: storia, crisi e il nodo irrisolto dell’acciaio in Italia

L’ex Ilva di Taranto non è soltanto uno stabilimento industriale, ma uno dei simboli più forti della storia economica italiana del dopoguerra. Nata negli anni Sessanta all’interno di una strategia pubblica che mirava a industrializzare il Mezzogiorno, l’acciaieria rappresentava l’idea di uno Stato capace di creare lavoro, sviluppo e autonomia produttiva in un settore chiave come quello dell’acciaio.

Per decenni, Taranto ha incarnato questa visione. Lo stabilimento è cresciuto fino a diventare il più grande impianto siderurgico a ciclo integrale d’Europa, sostenendo una filiera industriale vasta e garantendo occupazione a migliaia di lavoratori. L’Ilva non era solo un’impresa, ma una infrastruttura economica su cui si reggeva una parte rilevante del sistema produttivo italiano.

Dalla gestione pubblica alla stagione dei Riva

Il passaggio agli anni Novanta segna una svolta importante. Nel contesto delle privatizzazioni, l’impianto viene ceduto al gruppo Riva, che ne assume la gestione nel 1995.

Questa fase è caratterizzata da una continuità produttiva significativa, ma anche dall’accumularsi di problemi che, per lungo tempo, restano sullo sfondo. La produzione prosegue a ritmi elevati, ma gli interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale non tengono il passo con la crescita dell’impianto.

In quegli anni si consolida un modello che privilegia la produzione e la competitività, mentre le criticità ambientali e sanitarie iniziano a emergere in modo sempre più evidente.

Il punto di rottura: ambiente e giustizia

Il 2012 rappresenta un momento decisivo. L’intervento della magistratura, con il sequestro di alcune aree dello stabilimento, cambia radicalmente il quadro.

Le indagini parlano di disastro ambientale e mettono in evidenza un impatto sanitario significativo sul territorio. Da quel momento, l’Ilva non è più solo una questione industriale, ma diventa un caso nazionale, in cui si intrecciano diritto, politica, economia e opinione pubblica.

Lo Stato interviene attraverso il commissariamento, cercando di tenere insieme due esigenze difficili da conciliare: mantenere la produzione e avviare il risanamento ambientale. È l’inizio di una fase di gestione straordinaria che, in realtà, non si è mai conclusa del tutto.

Il tentativo di rilancio e la crisi con ArcelorMittal

L’ingresso di ArcelorMittal nel 2018 sembrava rappresentare una soluzione. Affidare l’impianto a un grande gruppo internazionale significava puntare su investimenti, competenze e capacità industriale.

Tuttavia, il progetto si scontra presto con una realtà complessa. I costi di bonifica sono elevati, il quadro normativo è incerto e il mercato globale dell’acciaio attraversa una fase difficile. A questo si aggiungono tensioni con lo Stato e cambiamenti nelle condizioni operative.

Il risultato è un progressivo disimpegno. Lo Stato torna a intervenire direttamente, attraverso una gestione mista con Invitalia, riportando l’Ilva in una dimensione in cui il pubblico torna ad avere un ruolo centrale.

L’Ilva oggi: aperta ma profondamente ridimensionata

Oggi l’ex Ilva, sotto il nome di Acciaierie d’Italia, è ancora formalmente attiva. Ma la distanza rispetto al passato è evidente.

La produzione è molto più bassa, gli impianti funzionano solo in parte e la situazione economica resta fragile. Le perdite sono significative e l’equilibrio si regge anche grazie all’intervento pubblico.

In questo contesto, anche le decisioni giudiziarie continuano a influenzare l’attività industriale, imponendo limiti stringenti alle aree più critiche.

Il risultato è una condizione sospesa: lo stabilimento non è chiuso, ma nemmeno pienamente operativo.

Il nodo economico: un impianto fuori equilibrio

Al di là delle questioni ambientali, l’Ilva deve confrontarsi con un problema economico strutturale.

Produrre acciaio in Europa è oggi molto più costoso rispetto ad altre aree del mondo. L’energia costa di più, le normative sono più severe e la concorrenza internazionale è sempre più aggressiva.

Questo rende difficile mantenere competitività, soprattutto per un impianto che richiede investimenti enormi per essere riconvertito verso modelli produttivi più sostenibili.

La sfida non è solo continuare a produrre, ma farlo in modo economicamente sostenibile.

Il precedente di Bagnoli

Per comprendere fino in fondo la complessità del caso Ilva, è utile ricordare l’esperienza di Bagnoli.

L’acciaieria napoletana, chiusa negli anni Novanta, avrebbe dovuto essere riconvertita rapidamente. In realtà, il processo si è rivelato lungo e incompleto.

Bonifiche difficili, progetti rallentati e mancanza di una visione chiara hanno trasformato Bagnoli in un esempio delle difficoltà italiane nel gestire la fine di un grande impianto industriale.

Questo precedente pesa anche su Taranto, perché mostra come la chiusura non sia una soluzione semplice, ma l’inizio di un’altra fase complessa.

Un equilibrio difficile tra industria e ambiente

Il caso Ilva mette in evidenza una tensione che va oltre il singolo stabilimento.

Da una parte c’è la necessità di preservare lavoro, produzione e capacità industriale. Dall’altra c’è l’esigenza di garantire tutela ambientale e salute pubblica.

Non è un equilibrio facile da trovare. Ogni scelta ha un costo e ogni soluzione comporta conseguenze che si estendono nel tempo.

Le prospettive: riconversione o ridimensionamento

Il futuro dell’Ilva passa inevitabilmente dalla riconversione. Si parla sempre più spesso di acciaio “verde”, di tecnologie meno inquinanti, di nuovi investimenti.

Ma si tratta di un percorso complesso, che richiede risorse ingenti e tempi lunghi. Nel frattempo, lo stabilimento resta in una condizione intermedia, sospeso tra la necessità di continuare a esistere e l’impossibilità di tornare al modello del passato.

Trasformazione industriale

L’ex Ilva è oggi uno dei casi più emblematici della trasformazione industriale italiana.

Non è un sistema che funziona come prima, ma nemmeno uno che può essere semplicemente chiuso. È un nodo irrisolto, in cui si incontrano economia, politica, ambiente e società.

Capire cosa fare dell’Ilva significa, in fondo, capire quale tipo di industria l’Italia vuole costruire nei prossimi anni.