Fa impazzire tutti (vip compresi) ma… L’incredibile storia della bellissima Emily

Un po’ tutti, dai calciatori ai miliardari, passando per i politici e i lottatori di MMA, sono caduti nella trappola di Emily, una donna affascinante che li ha attratti con il suo aspetto mozzafiato. Emily, che si presentava come una modella, ha ricevuto numerosi messaggi privati da personaggi famosi, alcuni dei quali chiedevano increduli come fosse possibile che una donna così bella non avesse un fidanzato. Uno di questi messaggi, ad esempio, è stato inviato da un noto calciatore tedesco. Tuttavia, la vera sorpresa è che Emily non esiste affatto.

Il nome completo, Emily Pellegrini, appartiene in realtà a un’entità generata completamente tramite intelligenza artificiale. La sua creatrice ha rivelato che molti personaggi famosi l’hanno contattata con l’intenzione di uscire con lei. Repubblica ha persino riportato uno scambio di messaggi con un famoso calciatore tedesco, il cui nome è stato omesso per motivi di privacy.

In appena quattro mesi, Emily ha accumulato oltre 130.000 follower grazie alle sue foto e ai suoi video, diventando testimonial per diversi brand prestigiosi. La creatrice di Emily ha spiegato di aver chiesto a ChatGPT quale fosse l’ideale di bellezza per l’uomo medio. La risposta è stata chiara: capelli lunghi castani e gambe lunghe. Seguendo queste indicazioni, Emily è stata progettata per apparire il più reale possibile, risultando simpatica e attraente.

Diversi uomini facoltosi hanno invitato Emily a Dubai per incontrarsi e cenare nei ristoranti più esclusivi. Il successo di Emily è stato tale da generare circa 10.000 dollari a settimana, dimostrando ancora una volta quanto l’intelligenza artificiale possa essere potente e, talvolta, pericolosa nelle sue molteplici applicazioni.