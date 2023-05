Fabio Fazio: “Addio alla Rai”. La nuova vita del conduttore

Fabio Fazio lascia la Rai per passare a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. Questa notizia è stata ufficializzata dalla società che ha annunciato che Fazio sarà protagonista sul canale Nove, dove debutterà già dal prossimo autunno. Insieme a lui, farà parte del progetto anche Luciana Littizzetto, legata a Fazio da un lungo sodalizio.



Il GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, Alessandro Araimo, ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Fazio e Littizzetto nel gruppo: “Siamo orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”.



Non è ancora stato specificato il ruolo che Fazio avrà nel gruppo Warner Bros. Discovery, ma la società ha dichiarato che nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto. Il GM Alessandro Araimo ha sottolineato che il gruppo punta a far crescere ulteriormente il proprio portfolio di canali TV e l’industria culturale del Paese proponendo contenuti innovativi e capaci di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei.



La notizia dell’addio di Fabio Fazio alla Rai ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico televisivo e gli addetti ai lavori. Molti hanno espresso il loro rammarico per la fine di un’era, considerando che Fazio ha legato il suo nome a programmi iconici come “Che tempo che fa” e “Vasco Modena Park”. Tuttavia, molti altri hanno accolto con favore la sua scelta di cambiare aria e cercare nuove sfide in una realtà diversa dalla Rai. Resta da vedere quale sarà l’impatto della sua presenza su Warner Bros. Discovery e se riuscirà a replicare il successo ottenuto in passato.