Fabio Fazio, il suo (ultimo) saluto

Fabio Fazio, uno dei volti storici della televisione italiana, ha ufficialmente annunciato il suo passaggio dalla Rai a Discovery. In una dichiarazione rilasciata al Tg3, Fazio ha spiegato che il suo lavoro continuerà altrove, poiché non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni.



“Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, quello che ho sempre fatto in questi 40 anni”, ha detto Fazio, ringraziando le persone con cui ha lavorato in Rai e conservando solo un ricordo meraviglioso della sua esperienza nella storica azienda pubblica.



La notizia del passaggio di Fazio a Discovery era nell’aria da tempo, ma solo oggi è arrivata l’ufficializzazione. Il conduttore, che negli anni ha curato molti programmi di successo, tra cui il celebre “Che tempo che fa”, ha spiegato che la sua decisione è maturata dopo aver valutato le opportunità offerte da Discovery.



La sua ultima puntata di “Che tempo che fa” in Rai andrà in onda il 29 maggio, dopo di che si prenderà una pausa estiva prima di ripartire con un nuovo programma in autunno su Discovery.



Intanto, Fazio non ha perso tempo e ha annunciato gli ospiti della sua ultima puntata di “Che tempo che fa”, che prenderà il via con la presentazione del libro di Chiara Amirante ‘Vivi per qualcosa di grande’ in collegamento con don Davide Banzato per una conversazione sulla felicità.



La notizia del passaggio di Fazio ha ovviamente suscitato molte reazioni, sia da parte dei suoi fan che da parte dei suoi detrattori. Ma il conduttore, come sempre, si è dimostrato sereno e pronto ad affrontare la nuova avventura professionale che lo aspetta.