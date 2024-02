Fabio Fazio potrebbe sbarcare a Mediaset? A sganciare la bomba è stato uno scambio di battute tra il padrone di casa a Che tempo che fa e Pier Silvio Berlusconi. Nella serata di martedì 20 febbraio è andato in scena al teatro Parioli di Roma, trasmesso in tv da Canale 5, l’omaggio a Maurizio Costanzo, l’amatissimo conduttore scomparso poco tempo fa. Ed è in questa occasione che l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto una proposta di lavoro a Fazio, conduttore della serata insieme a Maria De Filippi. Ma la risposta di Fazio è stata netta.

Lo scambio di battute

“Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio Costanzo. Quindi, se vuoi, noi siamo qua”, le parole del numero uno Mediaset al Teatro Parioli, dove è andato in scena il ricordo di Maurizio Costanzo, che Fazio ha condotto in compagnia di Maria De Filippi su Canale 5. “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno”, la risposta riferita dal Corriere della Sera.

Si farà quindi questo Fabio Fazio Show su Canale5? Difficile secondo l’analisi, ma di certo l’idea non viene affatto bocciata dagli esperti di tv. In futuro se ne riparlerà.