Brutte notizie per Fabio Tuiach. L’ex pugile, nonché ex consigliere comunale di Trieste di Lega e Forza Nuova, è noto per le sue posizioni estreme su temi come vaccino Covid, green pass, omosessualità e anche guerra in Ucraina. Tuiach è stato infatti condannato in primo grado a due anni di reclusione per lesioni nei confronti di un 70enne che nel febbraio del 2022 lo aveva criticato perché girava per Trieste, la sua città, sventolando una bandiera della Russia di Putin. Lui si difende così: “Preso di mira perché sto andando contro il sistema”.

Fabio Tuiach è divenuto noto al pubblico televisivo durante l’emergenza Covid. Insieme ai suoi colleghi portuali di Trieste, l’ex pugile è stato infatti uno degli animatori della protesta contro il green pass obbligatorio. Ma Tuiach un anno fa, all’inizio della guerra in Ucraina, si è fatto subito notare per essersi presentato per le strade triestine armato di una bandiera della Russia di Putin. Ed è proprio in questa occasione che un 70enne gli si sarebbe avvicinato per protestare contro la sua iniziativa.

Secondo quanto stabilito dal giudice, Fabio Tuiach avrebbe sferrato un pugno da dietro all’anziano, facendolo cadere per terra e provocandogli una frattura a un gomito, poi refertata in ospedale con trenta giorni di prognosi. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Francesco Antoni. L’ex pugile era già stato condannato a due anni di reclusione per diffamazione. Il caso è quello di un un post omofobo pubblicato sul social russo VKontakte nel febbraio 2021, con un chiaro riferimento a un’aggressione subita dall’attivista Lgbtq Antonio Parisi.