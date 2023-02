Il suo sogno era addirittura quello di diventare assessore alla Sanità della Lombardia. Ma non riesce nemmeno ad entrare in consiglio regionale. Stiamo parlando di Fabrizio Pregliasco, il virologo dell’università Statale di Milano candidato con il centrosinistra alle recenti elezioni Regionali. A trionfare, nonostante l’astensione da record, è stato il centrodestra del presidente uscente Attilio Fontana. Mentre alla coalizione formata da Pd e M5S e al Terzo Polo di Letizia Moratti sono rimaste solo le briciole. Pregliasco si è piazzato addirittura quinto nella lista civica in sostegno di Pierfrancesco Majorino, nonostante il suo fosse il nome più noto in corsa. E così i social network si scatenano contro di lui.

Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco non eletto in Lombardia

Come appena accennato, il Patto Civico per Majorino ha ottenuto il deludente risultato di racimolare il 3,8% delle preferenze degli elettori della Lombardia. E ancora peggio è andata a Fabrizio Pregliasco. Quando infatti mancano da scrutinare solo 202 sezioni su un totale di 2.892, il virologo risulta quinto nella classifica delle preferenze. Viene superato dal sindaco di Arese Michela Palestra, da Luca Paladini dei Sentinelli, dal neonatologo di +Europa Michele Usuelli e dal consigliere comunale Mauro Orso.

Sfuma quindi l’idea di Pregliasco di “completare la sua carriera nella sanità pubblica e nel volontariato” con un incarico politico, come aveva rivelato qualche tempo fa. Proprio come ha fatto il collega Andrea Crisanti, eletto senatore nelle file del Pd. Fabrizio Pregliasco è diventato noto per le sue battaglie sul Covid contro i cosiddetti no vax. E così è inevitabile che i suoi ‘nemici giurati’ ora gliela stiano facendo pagare sui social.

Signori, credo di poterlo dire ufficialmente.

Il simpatico virologo PREGLIASCO resta A CASA. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 13, 2023

Social scatenati

“I cittadini della Lombardia hanno mandato a casa Fabrizio Pregliasco. E ora un’enorme risata ce la facciamo noi”, commenta qualcuno su Twitter. “Non sarà consigliere regionale della Lombardia. Oggi, le buone notizie non finiscono mai”, aggiunge un altro. “Signori, credo di poterlo dire ufficialmente: il simpatico virologo Pregliasco resta a casa”, ironizza il parlamentare della Lega Claudio Borghi. “Nel Comune di Milano ben 700 persone hanno scritto il none di Pregliasco sulla scheda. Questi sono sicuro i medici vaccinatori che prendevano 80 euro l’ora”, ci mette il carico un altro hater. E ancora: “Che schiaffi che hanno preso i comunisti a queste elezioni. Se tanto mi dà tanto, Pregliasco dovrebbe avere una faccia come una zampogna”. Ma gli attacchi, le battute, le facili ironie e persino le offese anche pesanti nei suoi confronti non si contano sui social.

