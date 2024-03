Facebook e Instagram Down: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore centinaia di utenti hanno riscontrato disservizi nei social di casa Meta, con un’impennata di segnalazioni di Facebook down e Instagram down. In particolare, tra i diversi problemi, sono stati segnalati l’impossibilità nel caricare le storie e di aprire le chat, in difficoltà a visualizzare le storie e di eseguire ricerche sui social. Le segnalazioni sono arrivate da diverse parti del mondo, e sebbene siano iniziate a giungere in tarda mattinata il picco è stato registrato dalle 16 in poi.

I numeri: per ora alcune centinaia di segnalazioni

Al momento, il disservizio non appare grave quanto quello di inizio mese, dato che le segnalazioni su Downdetector.it si attestano a poche centinaia, rispetto alle migliaia che possono essere registrate in caso di down più estesi. Tuttavia, su X si sta diffondendo l’uso di hashtag come #facebookdown e #instagramdown, con numerosi utenti che segnalano di non poter utilizzare correttamente le app.

Le problematiche più comuni menzionate includono difficoltà nel caricamento delle storie, che non risultano visibili sull’app o non vengono condivise su Messenger, e problemi relativi alla ricezione delle notifiche. Circa il 65% delle segnalazioni su Instagram e il 69% su Facebook riguardano proprio difficoltà di caricamento, con un picco di segnalazioni registrato intorno alle ore 17.