“Fai rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto appena arrivi in hotel”. Ecco perché, consiglio di hostess

Soprattutto in questo periodo estivo in tanti scelgono di recarsi in una struttura ricettiva per alloggiare. Ora è stato dato un consiglio ai clienti, infatti ogni persona dovrebbe far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto dell’hotel nel quale dormirà. E c’è una spiegazione ben precisa, come riportato dal sito Cityrumors che ha rivelato alcune dichiarazioni di una hostess.

Infatti, la persona in questione dovrebbe far rotolare questa bottiglia d’acqua sotto il letto dell’hotel e capirà perfettamente cosa succede in quella camera. Normalmente coloro che viaggiano osservano delle foto sul web per capire se l’albergo sia buono o meno, ma questa tecnica è invece fondamentale. E vediamo insieme perché.

Perché ogni cliente dovrebbe far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto dell’hotel

A parlarne è stata l’hostess di aereo, Esther Sturrus, su TikTok. Lei lavora per la compagnia aerea dell’Olanda KLM e sui social ha spiegato perché si dovrebbe far rotolare la bottiglia d’acqua sotto il letto dell’hotel. Per lei è utile e ingegnoso fare così, nonostante la maggior parte delle persone possa ritenere senza senso una decisione simile. Invece ha una doppia funzione.

Così facendo scopriremo se ci sia qualcuno o meno nella camera, infatti a volte può capitare che qualche malfattore possa nascondersi sotto il letto. Inoltre, capiremo se ci sia la giusta pulizia nella stanza. Se la bottiglia d’acqua non dovesse più uscire oppure prendesse una direzione differente, ci farebbe comprendere che sotto il letto ci sarebbe qualcuno o qualcosa.

Non resta quindi che provare questa tecnica consigliata per scoprire tutto ed evitare di avere brutte sorprese, durante la propria permanenza nella struttura alberghiera.