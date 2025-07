“Falciati da un’auto”. Incidente mortale in moto, fine tragica: “Erano in gita”

Un giro in moto tra amici, organizzato per godersi il clima estivo e i paesaggi collinari, si è tramutato in tragedia nel pomeriggio di sabato 19 luglio. Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre la moglie versa in gravi condizioni. Altri due motociclisti sono rimasti feriti. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il bilancio è stato drammatico.

L’incidente è stato provocato da una manovra errata di un’automobilista che, per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta in prossimità di una curva, travolgendo due motociclette. La violenza dell’impatto non ha lasciato spazio a tentativi di evitamento da parte degli altri centauri presenti.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 77 nel territorio di Solto Collina, in provincia di Bergamo, intorno alle 17.20. La vittima, residente ad Adro in provincia di Brescia, era in testa al gruppo di motociclisti e viaggiava con la moglie. Entrambi sono stati sbalzati sull’asfalto a seguito dello scontro. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova in condizioni critiche.

Altri due motociclisti, che seguivano la coppia, hanno riportato ferite meno gravi. Una terza coppia del gruppo, che viaggiava a distanza di sicurezza, è rimasta illesa ma ha assistito alla scena senza poter intervenire.

Il gruppo e il contesto del viaggio

Il gruppo era formato da sei amici, suddivisi in tre coppie, partiti nel pomeriggio da Erbusco e Adro per un’escursione sulle strade attorno al lago di Endine. La velocità era contenuta per via della presenza delle compagne, e il percorso prevedeva curve panoramiche e tornanti.

Uno dei presenti ha riferito che la vettura ha improvvisamente invaso la corsia opposta e centrato la prima moto, seguita da una Vespa. Solo grazie alla bassa velocità è stato possibile per alcuni centauri evitare l’impatto. I compagni di viaggio hanno immediatamente prestato soccorso, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elisoccorsi provenienti da Bergamo e Milano, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Bergamo, che ha effettuato i rilievi. La strada provinciale 77 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per oltre due ore.

L’automobilista, una donna alla guida di una Mercedes CLA, è stata trovata in stato di shock. Le indagini sono aperte per determinare se l’invasione della corsia opposta sia stata causata da distrazione, eccesso di velocità o un malore improvviso.

La comunità di Adro è profondamente scossa dall’accaduto, essendo la vittima una persona conosciuta e stimata. Lascia la moglie, ricoverata in condizioni critiche, e i figli. Un momento di svago si è trasformato in una tragedia che ha segnato l’intero territorio.