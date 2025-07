“Correte, sono tutti in mare”. Famiglia travolta dalle onde: Lorenzo, Simone e Nico si tuffano per salvare mamma e figlia ma finisce in tragedia

Una giornata di mare nella tranquillità della spiaggia si è trasformata in una tragedia, segnata dal coraggio di tre giovani. Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca, ventenni, non hanno esitato a lanciarsi in acqua per salvare una mamma e sua figlia in difficoltà. Nonostante non fossero bagnini, ma addetti agli ombrelloni e alla pulizia, i ragazzi hanno risposto prontamente all’emergenza. Anche i zii anziani della donna sono stati travolti dalle onde, rendendo l’intervento ancora più urgente.

Salvataggio a Gombo

Presso la spiaggia Buca del Mare a Gombo, San Rossore, i giovani hanno portato in salvo la ragazzina. La madre è stata soccorsa con una ciambella di salvataggio. Nonostante le onde alte, la donna è stata riportata a riva in sicurezza, ma la situazione non si è conclusa felicemente per tutti.

Tragedia e Cordoglio

Lo zio 73enne è stato tratto in salvo da un pescatore, mentre la moglie 70enne, Serenella Bernini, ha perso la vita. “Abbiamo sentito le grida dalla spiaggia e siamo corsi in acqua”, hanno raccontato i giovani. Purtroppo, la distanza dagli anziani in mare era troppo grande per poter intervenire in tempo. I ragazzi esprimono soddisfazione per aver salvato la mamma e la figlia, nonostante il dolore per la perdita subita.