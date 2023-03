Farmaco dimagrante Ozempic: è boom su TikTok

Il farmaco dimagrante Ozempic sta diventando sempre più popolare su TikTok. Ma la sua crescente domanda ha causato una carenza delle forniture per i pazienti diabetici che ne hanno realmente bisogno. L’Agenzia italiana del farmaco ha emesso una nota informativa importante per avvertire i medici della carenza che dovrebbe durare per tutto il 2023. Il farmaco è stato originariamente approvato nel 2017 per il diabete di tipo 2, ma quando i pazienti hanno cominciato a perdere peso, è diventato un trattamento popolare per l’obesità.

Il farmaco dimagrante Ozempic

Il farmaco dimagrante spopola su TikTok

Il farmaco dimagrante Ozempic funziona legandosi ai recettori di un ormone che controlla la glicemia nel sangue e rallenta lo svuotamento dello stomaco, riducendo l’appetito. Tuttavia, questo ha anche causato un suo uso improprio da parte di persone con disturbi alimentari. Il farmaco, inoltre, è stato approvato negli Stati Uniti per il trattamento dell’eccesso di peso. Ma non in Europa. Tranne in rare eccezioni. L’allarme è stato lanciato dai medici diabetologi che si preoccupano per i pazienti costretti a cambiare cura a causa della carenza di Ozempic. E anche per l’uso improprio che viene fatto del farmaco. Come dimostrano del resto i video apparsi su TikTok.

Ed è proprio in uno di questi video pubblicati su TikTok che una ragazzina americana, vestita con calzamaglia e reggiseno, racconta di aver “iniziato a usare Ozempic da sei settimane”. La giovane ammette di essere molto più magra rispetto a qualche tempo fa. “No, niente ginnastica, solo iniezioni” di questo farmaco dimagrante, rivela senza peli sulla lingua.

Come funziona Ozempic

Ma a far preoccupare seriamente gli esperti del settore, in ansia per la carenza del farmaco dimagrante per chi ne ha realmente bisogno, è la vera e propria moda scoppiata intorno all’Ozempic. I video su TikTok legati a questo farmaco hanno infatti raggiunto il mezzo miliardo di visualizzazioni. E soltanto il video della ragazzina americana appena citata ha raggiunto e superato le 100mila. “L’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. – scrive l’Aifa in una nota – Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare la domanda attuale”.

Anche Graziano Di Cianni, presidente dell’Associazione medici diabetologi, si mostra molto preoccupato perché i pazienti che soffrono di diabete, spiega, “rischiano di dover cambiare cura, con tutti i disagi che ne conseguono. Sappiamo dai social che il medicinale viene usato, con grave rischio, anche da persone anoressiche che vogliono perdere ulteriormente peso, sfruttando la capacità della molecola di ridurre il senso di fame”.

