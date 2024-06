Farmaco letale rimasto in commercio per 33 anni: “Migliaia di morti”. Davvero assurdo

Esiste un farmaco, il Mediator, il cui principio attivo è il benfluorex, che ha ricevuto tutte le autorizzazioni e venne messo in vendita nel 1976. È rimasto in commercio per 33 anni, e per 33 anni è stato prescritto ai diabetici. Salvo poi scoprire che era letale. L’allarme era stato dato già nel 1997, ma chiunque osasse denunciare la pericolosità di questo farmaco, veniva immediatamente messo a tacere. Si è dovuto aspettare il 2009 per far sì che quel prodotto farmaceutico venisse ritirato dal mercato. Da quel momento, si è iniziato a parlare dello “scandalo Mediator”. Nel Giugno 2010, grazie a un libro intitolato “Mediator 150mg: quanti morti?”, scritto da una pneumologa dell’ospedale di Brest, Irène Frachon, vengono alla luce storie, numeri e retroscena sul Mediator. Stando alle stime, in Francia questo farmaco ha causato tra i 1.500 e i 2.100 decessi; 1.700/2.350 interventi chirurgici per la sostituzione di una valvola cardiaca e 3.100/4.200 ricoveri. (Continua a leggere dopo la foto)

Come racconta Valentina Cavinato sul portale Miglio Verde, Mediator, la sentenza definitiva è stata pronunciata nel Marzo 2021: l'ANSM (AIFA francese) viene condannata a pagare una multa di 303.000€; i laboratori SERVIER devono pagare una multa di 2,7 milioni di euro; 180 milioni di € è l'importo per il risarcimento delle vittime (una parte delle vittime non è compresa, in quanto diverse persone avevano trattato direttamente in privato con la casa farmaceutica). Lo scandalo è stato enorme in Francia, anche perché si è capito presto che cosa facesse questo prodotto, eppure hanno continuato a tenerlo in commercio e a prescriverlo alle persone.

Commercializzato in Francia nel 1976 come farmaco coadiuvante nella cura del diabete, ma usato ovunque come antifame, il Mediator è stato prescritto a circa 5 milioni di persone durante i 33 anni in cui è rimasto in commercio, fino al suo ritiro nel novembre 2009. “Nonostante fossero a conoscenza dei rischi da molti anni – ha detto la presidente del tribunale, Sylvie Daunis – non hanno mai preso i provvedimenti necessari, ed hanno in conseguenza ingannato” i consumatori del Mediator.