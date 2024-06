“Farmaco magico” per dimagrire. Cosa c’è dietro la perdita di peso di tante Star. Il “caso” di Ophra Winfrey

Ultimamente va molto di moda a Hollywood (e non solo). E a quanto pare ha effetti miracolosi su chi ne fa uso. Tanto che il Daily Mail ha pubblicato una lista di nomi di Star dello spettacolo che, grazie a questo farmaco, avrebbero risolto i loro problemi a tavola, riuscendo a tornare al “peso forma” agognato. Stiamo parlando del Semaglutide, che poi è il principio attivo presente in una categoria di farmaci in origine destinati ai soggetti diabetici, ma ora utilizzati per lo più per perdere peso. La sostanza, infatti, agisce sulle aree del cervello che regolano l’appetito. Però, secondo molti medici, ha anche degli effetti collaterali: dal mal di stomaco alla nausea, dal mal di testa al battito cardiaco accelerato. Ma chi sarebbero dunque le Stelle del cinema e dello spettacolo che avrebbero fatto uso di questi prodotti dimagranti? (continua dopo la foto)

Innanzitutto, la notissima conduttrice Tv americana Oprah Winfrey, le cui “lotte” con il sovrappeso sono già state al centro del dibattito in altre occasioni. La “madre di tutti i conduttori Tv” per quanto è famosa e citata, in passato aveva dichiarato di essersi quasi lasciata morire di fame durante una dieta liquida. Ora invece ha dichiarato di avere fatto uso di farmaci per dimagrire e in particolare del semaglutide ma di essere “pentita”. Oprah ha detto di essere finalmente in equilibrio con se stessa, di non seguire più diete ma di praticare un regime di digiuno intermittente. Che, ci permettiamo di far notare, è anch’esso una dieta, o se preferite un modo di tenere il peso sotto controllo. La popolarissima presentatrice si è anche dichiarata pentita per aver diffuso la “cultura della dieta” e, sia pure indirettamente, l’ossessione per il peso che è tanto diffusa oggi, soprattutto fra le giovani donne. A cui vengono proposti modelli impossibili e non certo messaggi equilibrati che le aiutino ad accettarsi e a piacersi senza ossessioni. (continua dopo la foto)

L’aspetto fisico e il rapporto con il corpo sono argomenti molto delicati, e dovrebbero essere trattati da medici, psicologi e specialisti. Il problema è che le Star appaiono e la differenza fisica si vede, nel loro caso, perché i loro personaggi si indentificano con l’immagine che offrono di sé. Fra i divi che hanno usato semaglutide, dunque, il Daily Mail cita Rebel Rising, comica australiana che ha “confessato” l’uso della sostanza. O l’attrice Amy Schumer, che però ha segnalato di aver subito effetti collaterali importanti: “Mi sentivo così debole”, ha detto, “da non riuscire a giocare con mio figlio”. Elon Musk avrebbe perso 13 chili grazie al Semaglutide e anche Kim Kardashian lo avrebbe utilizzato (anche se lei nega). E pure Robbie Williams ha detto di avere fatto uso di “qualcosa” per ottenere l’attuale fisico scolpito. In tutto ciò, la stampa americana ha coniato l’espressione “volto da semaglutide“: descriverebbe i visi che, secondo i giornalisti, avrebbero perso tono ed elasticità della pelle a causa dell’uso del farmaco dimagrante.