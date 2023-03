Fatele queste leggi ca..o, Licia Annunziata sbotta in diretta

Acceso battibecco tra Lucia Annunziata e Eugenia Roccella durante la trasmissione Mezz’Ora in Più su Rai3. La discussione si è accesa sul tema della maternità surrogata e sulla chiusura del governo alla trascrizione dei figli delle famiglie omosessuali. Alla fine dell’intervista, la conduttrice ha esclamato: “E fatele queste leggi, c…o”. Successivamente, Annunziata si è scusata sia con la ministra che con i telespettatori per il suo comportamento.



La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, ha risposto alla discussione affermando che in Italia tutti hanno gli stessi diritti, anche per le coppie che hanno fatto ricorso all’utero in affitto. Il genitore biologico è riconosciuto quando si torna in Italia, ma a volte queste coppie non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono di essere iscritti all’anagrafe entrambi. La Cassazione ha affermato che in casi particolari, la strada da percorrere è l’adozione per il secondo genitore.



La discussione ha acceso il dibattito sulla maternità surrogata e sulla chiusura del governo alla trascrizione dei figli delle famiglie omosessuali. Tuttavia, la ministra ha sottolineato che in Italia tutti hanno gli stessi diritti e che la soluzione giuridica esiste già per risolvere questi casi particolari.