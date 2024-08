Fatture elettroniche facili: scopri l’app e-Invoicing di A-Cube su Stripe

Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei processi aziendali ha vissuto un’accelerazione senza precedenti, spingendo le imprese a trovare soluzioni sempre più innovative e a scegliere partner affidabili e capaci di abbracciare appieno l’evoluzione tecnologica. Un settore dove questo è particolarmente evidente,è senza dubbio quello della fatturazione elettronica, un ambito che richiede efficienza, sicurezza e compliance normativa, garantendo al contempo la semplificazione e l’automazione dei processi.

Rivoluzionare la gestione delle fatture elettroniche è la mission dell’innovativa E-invoicing App di A-Cube , un fornitore di soluzioni API REST altamente integrate, ordini NSO e e-banking, che ha sviluppato un’applicazione capace di rendere la fatturazione elettronica semplice e accessibile, sfruttando i benefici di un provider all’avanguardia e certificato come Stripe, piattaforma di pagamento online tra le più utilizzate al mondo.

La fatturazione elettronica non è mai stata così semplice

Il Marketplace di Stripe include diverse applicazioni che estendono le funzionalità della piattaforma e tra queste spicca l’app di A-Cube, l’unica in Italia focalizzata sulla fatturazione elettronica.

L’innovativa app e-Invoicing di A-Cube, nativamente integrata nella dashboard di Stripe, offre, numerosi vantaggi ai clienti italiani: consente l’automazione dell’invio delle fatture, eliminando la necessità di inserimenti manuali e riducendo così il rischio di errori; garantisce la conformità alle normative vigenti, scongiurando il rischio di sanzioni; permette di gestire le fatture in pochi click, grazie alla sua interfaccia intuitiva; protegge i dati con i più alti standard di sicurezza. Ma non è tutto, i costi sono scalabili e possono adattarsi alle esigenze di qualsiasi tipo di azienda, a prescindere dalle dimensioni. Ad esempio, A-Cube permette di gestire fino a 10 fatture al mese gratuitamente, opzione ideale per i piccoli e-commerce e le startup e supporta con il sistema di Stripe tutte le carte di credito del mondo, semplificando la vita anche alle grandi imprese.

Per installare l’app, basta accedere sul portale Stripe con il proprio account e installarla gratuitamente dal marketplace, configurarla inserendo i dati fiscali e le impostazioni desiderate. Ad ogni transazione, l’E-invoicing app genera automaticamente la fattura elettronica in formato XML e la invia al Sistema di Interscambio (SdI): lo stato delle fatture può essere poi monitorato direttamente dalla dashboard Stripe che si configura come un ambiente all-in-one.

Un partner affidabile per la digitalizzazione

A-Cube si distingue nel mercato non solo per le sue soluzioni tecniche avanzate, ma anche per il suo approccio orientato al cliente. L’azienda, infatti, non può essere definita come un semplice fornitore di software, ma piuttosto come un vero e proprio partner tecnologico strategico, capace di supportare le imprese nella transizione digitale e nella gestione dei flussi finanziari.

Oltre alla fatturazione elettronica, A-Cube offre servizi di open banking e integrazione con la rete PEPPOL per l’invio di documenti standardizzati a livello internazionale (in Italia i provider integrati sono solo 43) permettendo una gestione fluida e sicura delle transazioni finanziarie e della documentazione commerciale. La piattaforma assicura una riduzione dei rischi di sanzioni, grazie a funzionalità come archiviazione trasparente, rendicontazione fiscale automatizzata, firma digitale e gestione intelligente dei documenti. Ma uno dei suoi punti forti è sicuramente il servizio di assistenza clienti, gestito interamente da persone senza l’utilizzo di chatbot, che assicura un supporto tempestivo e personalizzato, sempre attivo.

Integrazione senza sorprese

Questa attenzione al cliente si riflette anche nella progettazione della piattaforma, che punta a semplificare l’integrazione delle sue API. Per sviluppatori e tecnici, A-Cube offre un ambiente di prova che consente di testare le API senza rischi per i dati reali. Questo strumento è particolarmente utile per chi desidera esplorare le funzionalità della piattaforma e valutare le possibili integrazioni nei propri sistemi aziendali. Grazie alla sua Sandbox gratuita, gli utenti possono sperimentare con le API di e-invoicing, e-banking e PEPPOL, simulando l’intero processo di fatturazione e gestione dei dati finanziari in modo libero e autonomo prima di attivare il servizio, una grande comodità per gli sviluppatori e le software house.

Inoltre, A-Cube collabora con Konica Minolta per la conversione delle fatture PDF in formato XML, facilitando la gestione elettronica della documentazione contabile.

L’app e-Invoicing di A-Cube per Stripe rappresenta una soluzione completa e accessibile per la gestione della fatturazione elettronica. Con un’interfaccia intuitiva e un supporto clienti sempre operativo, A-Cube si conferma come un partner di fiducia per le imprese che desiderano semplificare e digitalizzare i loro processi amministrativi, senza sorprese.