Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni un ragazzo 16enne accoltellato dalla sorella. Il fatto gravissimo è accaduto venerdì scorso in un appartamento della periferia di Favara, in provincia di Agrigento. Un’adolescente di 17 anni, dopo aver litigato con il fratello, lo ha colpito alla schiena con un coltello da cucina. La ragazzina è stata denunciata dai carabinieri alla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è lesioni personali aggravate.

La lite per la PlayStation

La ragazza, a quanto pare, aveva già più volte litigato con il fratello: lei doveva studiare e lui continuava a giocare, facendo rumore, con la PlayStation. Il 16enne ferito è ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La prognosi è riservata: la coltellata è arrivata fra cuore e polmone.

