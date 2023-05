Sposa perde la fede nell’oceano durante la luna di miele: ma la ritrova in un modo incredibile

La fede nuziale che finisce in fondo all’oceano ritrovata grazie a un post su Facebook: una storia incredibile che è diventata realtà per una coppia italiana di novelli sposi. Gaetano Rossi e Licia Pietroluongo, originari di Cassino (Frosinone), sono i protagonisti di questa fiaba con un lieto fine.

Sposa di Cassino perde fede nuziale nell’oceano

Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” il 24 aprile scorso, Licia e Gaetano sono partiti da Cassino per la loro luna di miele. La prima tappa del loro viaggio è stata il Messico, dove hanno soggiornato in un fantastico resort affacciato sull’oceano. Durante una delle loro immersioni, la sposina Licia ha perso la fede nuziale, un anello unico disegnato appositamente dal marito. Questo incidente ha profondamente turbato la coppia, che ha dovuto continuare il viaggio in direzione del Canada con la consapevolezza che il prezioso anello si trovasse ormai negli abissi più profondi dell’oceano.

Fede nuziale ritrovata da un canadese

Ma l’imprevisto era dietro l’angolo: un canadese in vacanza in Messico per festeggiare il suo anniversario di matrimonio ha notato un anello d’oro che brillava sul fondo dell’oceano. Appassionato di immersioni, Keith Bratt è riuscito, con l’aiuto di una guida locale, a recuperare l’oggetto e portarlo in superficie. Qui ha scoperto che si trattava di una fede nuziale appartenente a una donna, Licia, che si era sposata solo pochi giorni prima.



Di comune accordo con sua moglie, Keith ha provato a cercare tra gli ospiti del resort ma senza successo. Allora ha deciso di scattare una foto alla fede nuziale ritrovata nell’oceano e pubblicarla su Facebook, sperando di riuscire a trovare la proprietaria. In poche ore, l’immagine è diventata virale, con oltre 4000 visualizzazioni. Il post è arrivato anche alla sposina di Cassino, che nel frattempo si trovava in Canada a visitare i parenti. Inizialmente incredula e poi commossa, la donna è scoppiata in lacrime: “Hanno ritrovato l’anello”.