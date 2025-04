Federica Brignone: dal trionfo al dramma, un colpo durissimo

Dalla vittoria nella Coppa del Mondo all’incubo di un infortunio che potrebbe compromettere le sue Olimpiadi. Federica Brignone si trova ad affrontare un intervento chirurgico a causa di una frattura scomposta pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra, causata da una caduta durante la seconda manche dei Campionati Italiani di gigante in Val di Fassa.

La campionessa di 34 anni dovrà affrontare un periodo di recupero stimato tra i sei e gli otto mesi, mettendo in dubbio la sua presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La diagnosi è stata confermata dopo una TAC presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, noto per il trattamento di infortuni legati agli sport invernali.

Gli esperti sottolineano che questo tipo di frattura è uno degli infortuni più seri per uno sciatore, non solo per il lungo periodo di recupero, ma anche per le potenziali conseguenze sulla forza e stabilità della gamba.

Nonostante la sfida, Brignone è nota per la sua resilienza e determinazione, e i tifosi sperano in un suo ritorno alla competizione internazionale.