Fedez a Sanremo contro il governo Meloni

Fedez a Sanremo non rinuncia alle polemiche. Anzi. E risponde agli attacchi per la partecipazione di Rosa Chemical con parole di fuoco: “Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler?”. Fedez nel suo free style sulla Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo, si scaglia contro Galeazzo Bignami viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. Ce n’è anche per il Codacons. “Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto“, ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami.