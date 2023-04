Il famoso cantante italiano Fedez ha annunciato di aver cambiato etichetta discografica e di essere passato dalla Sony alla Warner. Attraverso una storia Instagram, Fedez ha ufficializzato il suo addio alla Sony, ringraziando il presidente Andrea Rosi per i fantastici dieci anni di collaborazione.



Il cantante ha poi postato un video in cui si vede lui e il suo nuovo team della Warner stappare una bottiglia di spumante, scrivendo “Grazie a Warner Music per avermi accolto nella loro grande famiglia”. Fedez ha sottolineato che è pronto a lanciare nuova musica con il supporto di una delle discografiche più forti e riconosciute del panorama musicale mondiale.



L’annuncio del cambio di discografica ha suscitato molta curiosità tra i fan del cantante, che sono ansiosi di scoprire quali saranno le nuove canzoni che l’artista rilascerà. Considerando che l’estate sta arrivando, molti si chiedono se il cantante riuscirà a creare un nuovo tormentone estivo come ha fatto in passato.



In ogni caso, il passaggio di Fedez alla Warner rappresenta una svolta importante nella sua carriera e dimostra il suo desiderio di evolversi e di continuare a crescere come artista. La Warner, con la sua esperienza e la sua vasta rete di contatti, potrà sicuramente offrire al cantante nuove opportunità di successo e di visibilità.