Fedez e Chiara Ferragni, lo scoop clamoroso: “Game over, il rapper se ne è andato di casa”

Titoli di coda per i Ferragnez: stavolta la storia tra Fedez e Chiara Ferragni è finita davvero. O, almeno, ne è convinto Dagospia. Il sito fondato da Roberto D’Agostino se ne esce questa mattina con quello che definisce uno “scoop”. Il rapper, si legge, “domenica scorsa se ne è andato di casa e non è più tornato”. I problemi tra i due avrebbero cominciato ad intensificarsi a partire dall’edizione di Sanremo dell’anno scorso. Ma la grave malattia di Fedez avrebbe indotto la Ferragni a rimandare qualsiasi decisione per stargli vicino.

Quando invece lei si è trovata in difficoltà a causa dei problemi giudiziari legati alle recenti inchieste su presunte truffe, come quella delle beneficenza legata alle vendite dei pandori Balocco, lui non si sarebbe dimostrato altrettanto preoccupato, rinfacciandole anzi che i suoi problemi potessero avere effetti negativi anche sui suoi affari.

A far precipitare la situazione, poi, è stato il viaggio di Fedez a Miami con la sua assistente e, soprattutto, la sua uscita di casa, sempre secondo quanto afferma Dagospia. Il sito di D’Agostino aggiunge anche una chiosa finale: “Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini”.

Leggi anche: Chiara Ferragni fa “sparire” Fedez dal suo profilo Instagram. Che succede