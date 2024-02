Dopo le recenti polemiche, con Fedez che si è dichiarato persino “nullatenente”, in molti si stanno chiedendo quanto hanno fatturato finora le aziende della sua famiglia. Secondo il Codacons il suo impero economico è “meritevole di approfondimento per la ricerca di eventuali violazioni di tipo finanziario e tributario”. E allora l’associazione dei consumatori ha commissionato uno studio al dottor Gian Gaetano Bellavia, commercialista milanese esperto di diritto penale dell’economia. Il consulente ha trovato tutti i conti in ordine. Ma ritiene che alcuni aspetti debbano essere approfonditi. Per questo motivo è stato depositato un esposto alla Guardia di Finanza.

L’indagine del Codacons su Fedez

Il consulente del Codacons non ci vede chiaro su alcune modifiche societarie che registrano “numerose operazioni straordinarie che hanno portato il gruppo ad assumere assetti sempre diversi”. Ad esempio il mese scorso la fiduciaria Carini “attraverso cui Fedez controllava il gruppo” lascia il posto alle Zedef, che è in mano alla madre (50%) e al padre (40%) del rapper. Mentre Fedez possiede “una quota di minoranza del 10%”.

Secondo ‘Italia Oggi’ le due holding di partecipazioni, la Zedef e la Zdf, controllano le altre società del gruppo della famiglia di Fedez incassando utili milionari: la prima circa quattro milioni di euro, la seconda più di un milione e mezzo. Questo impero economico è formato anche dalla controllata Autoscontri, che si occupa di noleggio di auto di lusso, dalla Dream of ordinary madness entertainment e dalla Doom Srl, azienda che si occupa di offrire servizi di digital engagement e consulenza alle imprese.

Da cosa è formato l’impero del rapper

“Il ‘Gruppo Fedez’ ha assunto il controllo totalitario (100%) della società Doom Enter S.r.l., dopo appena tre anni e mezzo dalla sua costituzione, con la fuoriuscita della società Be Shaping S.p.a (società quotata). L’altra holding, la società ZDF S.r.l., con una fusione inversa, è stata incorporata in Doom Enter S.r.l. Dunque il Gruppo è saldamente in mano alla società Zedef che fa capo alla famiglia di Fedez”, si legge nell’esposto del Codacons. Ma, sempre secondo quanto riporta Italia Oggi’, Fedez non avrebbe ricevuto “nemmeno un centesimo di quanto guadagnato”.

“Si segnala l’avvio di nuove iniziative attraverso le società Happy Seltz S.r.l., Tubo S.r.l. e Muschio Selvaggio S.r.l. – prosegue l’esposto del Codacons – Inoltre Fedez ha, altresì, assunto in proprio una partecipazione del 5,26% nella start-up innovativa 0220 S.r.l. con un investimento, allo stato, di poco meno di 20.000 euro”.

