Una serie di immagini che hanno fatto il giro di TikTok e di altri social network mostrano Fedez sul palco di Sanremo, visibilmente commosso, con Carlo Conti al suo fianco, anch’egli con un’espressione toccata dal momento. Secondo la didascalia che accompagna il post virale, il rapper avrebbe dichiarato tra le lacrime: “Mi manca Chiara”, riferendosi alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Il contenuto ha rapidamente acceso il dibattito tra i fan, scatenando migliaia di commenti e condivisioni.

Tuttavia, dietro questa scena apparentemente emozionante si cela una fake news. Le immagini, infatti, non sono reali ma generate dall’intelligenza artificiale. Una verifica più attenta ha rivelato dettagli sospetti, come l’illuminazione innaturale e alcune imperfezioni sui volti, caratteristiche tipiche di contenuti realizzati con strumenti di AI generativa. Inoltre, Fedez non è mai salito sul palco dell’Ariston in questa edizione del festival, né esistono filmati ufficiali che confermino l’episodio.

Come difendersi dalle fake news generate dall’intelligenza artificiale

L’uso sempre più avanzato dell’AI per creare immagini e video falsi sta rendendo difficile distinguere il vero dal falso. Ecco alcuni consigli per non cadere in queste trappole digitali:

Attenzione ai dettagli : le immagini generate dall’AI spesso presentano errori, come mani deformi, occhi disallineati o elementi dello sfondo sfocati e poco coerenti.

: le immagini generate dall’AI spesso presentano errori, come mani deformi, occhi disallineati o elementi dello sfondo sfocati e poco coerenti. Verificare la fonte : prima di condividere un contenuto, controlla da dove proviene. Se non è stato pubblicato da una testata affidabile, potrebbe essere falso.

: prima di condividere un contenuto, controlla da dove proviene. Se non è stato pubblicato da una testata affidabile, potrebbe essere falso. Ricerca inversa delle immagini : strumenti come Google Lens o TinEye permettono di verificare se un’immagine è autentica o se è stata manipolata.

: strumenti come Google Lens o TinEye permettono di verificare se un’immagine è autentica o se è stata manipolata. Diffidare di contenuti troppo sensazionalistici : se una foto o un video sembra troppo spettacolare o emozionale per essere vero, è probabile che sia stato creato ad arte.

: se una foto o un video sembra troppo spettacolare o emozionale per essere vero, è probabile che sia stato creato ad arte. Controllare il contesto: se un video o un’immagine non ha un riscontro nelle principali testate giornalistiche, è probabile che si tratti di una bufala.

L’episodio delle false lacrime di Fedez a Sanremo dimostra ancora una volta quanto sia facile cadere in inganno sui social network. Per questo, è fondamentale sviluppare un atteggiamento critico e utilizzare gli strumenti giusti per riconoscere i contenuti manipolati dall’intelligenza artificiale.