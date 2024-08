Fermato a un posto di blocco, ecco cosa puoi fare (e dire) e cosa evitare assolutamente: tutti i consigli

Essere fermati a un posto di blocco è una situazione che può generare stress, anche quando si è sicuri di non aver commesso alcuna infrazione e di avere tutti i documenti in ordine. Tuttavia, è importante mantenere la calma e adottare un comportamento appropriato per evitare complicazioni. Quindi, cosa bisogna fare per affrontare un controllo stradale senza incorrere in problemi?

Innanzitutto, è fondamentale mantenere un atteggiamento cooperativo e trasparente. Ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine può portare a conseguenze spiacevoli. I posti di blocco sono strumenti essenziali per la prevenzione e la repressione dei reati, quindi non c’è motivo di preoccuparsi se si è in regola. Tuttavia, l’ansia può giocare brutti scherzi, portando le persone a comportarsi in modi che potrebbero complicare la situazione.

Come riportano spesso gli operatori delle forze dell’ordine, può accadere che alcuni conducenti, sopraffatti dalla paura, inizino a dire cose inappropriate, a contestare gli agenti o addirittura a fare ammissioni eccessive. Per questo motivo, è importante ascoltare con attenzione le osservazioni degli agenti e rispondere in maniera sincera solo se si è certi di ciò che si afferma.

Le persone più emotive tendono a parlare in modo frenetico, sollevando dubbi infondati e facendo perdere tempo agli agenti. Come suggerisce Ilena D’Errico su Money.it, la cosa più efficace da fare è rispondere direttamente alle domande poste dalle forze dell’ordine. Fornire spiegazioni dettagliate su eventuali dubbi, come la destinazione del viaggio o il contenuto del veicolo, può risultare molto utile per evitare malintesi. Tuttavia, è importante non adottare atteggiamenti che potrebbero risultare sospetti o che potrebbero essere interpretati come offensivi o illegali, come insultare un pubblico ufficiale, comportamento che può portare a gravi conseguenze, tra cui la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Alcune regole fondamentali da ricordare: accostare il veicolo e scendere dall’auto solo se richiesto dagli agenti. Ignorare un posto di blocco o non fermarsi all’alt degli agenti è una grave infrazione, che può comportare multe da 1.256 a 5.030 euro, la perdita di 10 punti sulla patente e, in alcuni casi, una denuncia penale. Anche non fermarsi per distrazione può costare caro, con sanzioni che vanno da 80 a 318 euro, la perdita di 3 punti sulla patente e il possibile fermo del veicolo.