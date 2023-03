Ferragnez, quella foto dice tutto

Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa dai fan dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme! Dopo le voci di crisi che si sono susseguite nelle ultime settimane, alimentate anche dalle parole di Fabrizio Corona, la prima foto social di coppia post-Sanremo (e post-bacio con Rosa Chemical) pubblicata sul profilo Instagram di Fedez ha definitivamente spazzato via ogni dubbio.



Ma non è tutto qui: il cantante ha recentemente raccontato la sua difficile esperienza degli ultimi due mesi, durante i quali ha dovuto affrontare gli effetti collaterali della sospensione di uno psicofarmaco che prendeva per curare la depressione causata dalla diagnosi di tumore al pancreas. Questo ha portato Fedez ad avere improvvisi tic e balbuzie, tanto da preoccupare i fan. Tuttavia, durante questi momenti difficili, l’artista ha sempre potuto contare sul supporto di Chiara, che gli è stata vicina in ogni momento.



Ora che la situazione è tornata alla normalità, i Ferragnez possono finalmente godersi la loro serenità ritrovata e i fan possono esultare per la loro riconciliazione.