Ferragni agli haters: “Fate schifo!”

Chiara Ferragni posta un contenuto sponsorizzato in lingerie rossa su Instagram. Non ci sarebbe nulla di diverso dal solito, ma questa volta commenti e visualizzazioni esplodono più del solito.

Chiara Ferragni in una delle foto che ne hanno attirato le critiche

Oltre ai tanti apprezzamenti, ci sono anche frasi piuttosto forti nei suoi confronti: qualcuno le sottolinea di essere mamma, e cosa penseranno i suoi bambini. Non pensa ai bambini?

Qualcun altro trova offensivi i suoi contenuti per chi si alza alle 6 del mattino per lavorare. E ancora, qualcuno dice che il suo corpo è brutto, i suoi piedi inguardabili, il suo viso sfatto.

Una serie di commenti, oltre un milione in totale, nei post concordati con il marchio underware che indossa, che la portano a dover dire qualcosa agli haters.

L’imprenditrice e influencer trentacinquenne, moglie del cantante Fedez e madre dei piccoli Leone e Vittoria, ha oltre 28 milioni di follower ed è plausibile che non tutti la adorino, ma questa volta lei stessa crede si sia oltrepassato un limite.

I Ferragnez al completo

“Secondo me fate schifo”, dice Ferragni ad alcuni di quelli che hanno esagerato, scegliendo il formato delle stories, e mostrando alcuni dei commenti più duri: “Tutti vediamo cose che non ci piacciono nel mondo dei social e anche nella vita normale. Ma se vediamo una cosa che non ci piace, di solito non andiamo da quella persona a dire: ‘Questa cosa mi fa schifo, fai schifo, hai un fisico di m…, sei una sfigata’”.

E aggiunge: “Quindi evitiamo di farlo anche sui social. Un po’ più di educazione, c…!”.

“Con gli insulti ricevuti – aggiunge – potrei andare avanti all’infinito. Sono talmente abituata, questi commenti li leggo da quando avevo 19 anni. Però almeno non fate finta che sia libertà di pensiero, perché questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista”.

“Se volete esprimere un concetto, pensate prima: può aiutare questa persona in qualche modo o lo sto facendo soltanto perché ho voglia di dare fiato alla mia bocca?”, conclude Ferragni.