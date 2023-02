Ferragni contro Fedez: “Ma sei ubriaco?”

“Ma sei ubriaco? Non devi dirle queste cose! Io ti saluto”. Chiara Ferragni contro il marito. Ieri sera durante la trasmissione “Mucchio Selvaggio” condotta da Fedez, il rapper ha scatenato le ire della moglie influencer.



Fedez, in diretta dalla casa che ha preso a Sanremo, ha invitato la moglie a collegarsi in trasmissione, ricevendo un iniziale diniego perché la Ferragni era in pigiama. Poi lo ha accontentato, ma quando lui ha svelato pubblicamente un momento intimo avvenuto con la moglie lei si è arrabbiata e lo ha bacchettato, scollegandosi.

“Ti volevo dire pubblicamente che oggi è stato bello vederti dopo diversi giorni….” ha affermato il cantante con allusioni che non lasciano spazio all’immaginazione, ma la Ferragni non ha gradito. “Non devi dirle queste cose, ma sei ubriaco? Io ti saluto” ha replicato lasciando la diretta della trasmissione. A quel punto Fedez, non pago di aver fatto arrabbiare la moglie, ha raccontato in diretta ai suoi follower che a Rosa Chemical piacciono i piedi della Ferragni tanto che le avrebbe chiesto anche delle foto. Chissà come avrà preso Chiara questa ennesima rivelazione del marito…

“Volevo baciare Stefano Coletta, non l’ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico” ha poi spiegato il rapper, riferendosi al momento in cui è sceso dal palco dell’Ariston durante l’esibizione con gli Articolo 31, dando un bacio sulla guancia a una incredula signora seduta in platea.

Non solo. Fedez poi si è scagliato contro Anna Oxa, cosa che ha fatto scattare un altro ammonimento, in privato, della Ferragni. “È stata davvero maleducata oggi. C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta – ha detto Fedez -. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”.

Immediato l’intervento della Ferragni che gli ha intonato di smetterla e tacere. “Non volevo fare polemica, dicevo solo come sono andati i fatti, non ho paura di dire la verità” si è giustificato Fedez.