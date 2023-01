Ferragni shock: “Lascio i social”. Cos’è successo?

Chiara Ferragni lascia i social. Ebbene sì, capita anche alla regina di Instagram, e poi di TikTok.

Chiara Ferragni

L’annuncio, ovviamente, in una delle sue innumerevoli stories. Ma cos’è successo? L’onnipresente occhio di Ferragni vuole disintossicarsi dal suo strumento di evangelizzazione preferito? Non proprio.

Ecco cos’ha detto durante la sua diretta: “Ciao guys! Scusate, ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche Sanremo…Aiuto! Quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cerco di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora”.

“Comunque vi amo. Sono gasata, speriamo di avere questo mood anche per Sanremo ed è bello essere tornati a lavoro, essere tornati in ufficio e riprendere in mano tutto. E vi voglio bene e grazie di seguirmi sempre e di supportarmi e per tutto l’amore che mi fate sentire sempre”.

Non un social detox, insomma, ma la preparazione per Sanremo, che magari farà venire ancora più “fame” di vederla ovunque ai suoi, amatissimi a quanto sembra, follower, fan e supporter.