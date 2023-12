Il mondo del motorsport è in lutto: è morto infatti Alberto Antonini, ex portavoce della scuderia Ferrari in Formula 1. Era ricoverato presso l’Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Antonini, originario di Imola, è deceduto all’età di 62 anni dopo una lunga e dura battaglia contro una grave malattia.

Conosciuto e apprezzato nel paddock della Formula 1, AlbertoAntonini ha lasciato un segno indelebile nella storia della Ferrari e nel mondo del giornalismo sportivo. La sua carriera di giornalista, iniziata presso Autosprint, lo ha visto collaborare con varie testate, tra cui Sky. Era diventato una figura rispettata e conosciuta nel settore.

La carriera di Alberto Antonini

Il suo ingresso nella Ferrari, avvenuto nell’inverno del 2015, fu una mossa strategica di Sergio Marchionne nell’ambito di una profonda ristrutturazione voluta per rilanciare il brand del Cavallino Rampante. Antonini ricoprì il ruolo di addetto stampa, gestendo con abilità le attività mediatiche del team durante il periodo di leadership di Maurizio Arrivabene, fino all’inizio del 2019.

Recentemente, Antonini aveva intrapreso la carriera di editorialista per Formula Passion, mostrando sempre la sua passione e dedizione per il mondo della Formula 1. La sua malattia, che gli aveva impedito di continuare il suo lavoro negli ultimi mesi, è stata oggetto di grande attenzione e supporto da parte dei lettori e colleghi.

Il cordoglio per la sua scomparsa si estende a tutto il mondo del giornalismo italiano e del motorsport. Alberto Antonini lascia la moglie Barbara e un’eredità professionale di grande valore, simbolo del suo impegno e della sua passione per il mondo dei motori e del giornalismo sportivo. La sua figura è stata fondamentale per la Scuderia Ferrari durante un periodo di grandi cambiamenti e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato sia professionalmente che personalmente.

