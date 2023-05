Fibromialgia: cos’è la malattia che ha colpito Lady Gaga e Giorgia Soleri

Che cosa hanno in comune Lady Gaga e Giorgia Soleri? Purtroppo la cantautrice e la scrittrice sono affette entrambe dalla stessa malattia. Si tratta della fibromialgia, una patologia molto subdola perché di difficile diagnosi da parte dei medici. Finora, purtroppo, questa sindrome non è riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale come cronica e invalidante. E non è quindi ricompresa nei Livelli essenziali di assistenza. Ma vediamo di cosa si tratta.

Lady Gaga e Giorgia Soleri malate di fibromialgia

La stima è che circa 3-4 milioni di italiani soffrano di fibromialgia. Si tratta soprattutto di donne in giovane età, come appunto Giorgia Soleri e Lady Gaga. Si tratta di una malattia reumatologica che si caratterizza per il dolore muscoloscheletrico diffuso e spesso invalidante a tal punto da condizionare la vita quotidiana. L’artista americana ad esempio è stata costretta per questo motivo ad annullare diversi concerti.

Proprio oggi, 12 maggio, ricorre la Giornata mondiale della fibromialgia. Per questo le associazioni dei pazienti ne hanno approfittato per chiedere alle istituzioni di inserirla nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza. Ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti. Purtroppo, nonostante casi noti come quello di Lady Gaga e Giorgia Soleri, si tratta di una patologia difficile da diagnosticare. I suoi sintomi principali sono: dolore muscolo-scheletrico diffuso, stanchezza cronica, difficoltà a dormire e a concentrarsi al lavoro, problemi di memoria, rigidità articolare al mattino, cefalea, disturbi digestivi, svogliatezza, formicolii.