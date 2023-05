Sabato pomeriggio, un massiccio incendio ha colpito il capannone della Monteplast, azienda di materie plastiche, situata nella zona artigianale di Fidenza (Parma) in Via La Bionda. Nonostante la devastazione causata dal rogo, non si registrano feriti.



Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ha immediatamente informato i cittadini dell’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Agenzia per la sicurezza ambientale e sanitaria (Arpae). I dati raccolti dai rilevatori installati per monitorare la qualità dell’aria determineranno le future misure di sicurezza.

In un messaggio rivolto alla popolazione, il sindaco Massari ha affermato: “Arpae ordina di chiudere tutte le finestre nel raggio di un km dal rogo e di non sostare per nessuna ragione nelle immediate vicinanze”. Ha anche ribadito l’importanza di attenersi a queste indicazioni mentre si attendono i risultati delle analisi.



Questa non è la prima volta che un incendio di questa portata si verifica nella zona. Solo poche settimane fa, un altro incendio di grandi dimensioni lungo la Via Emilia Est a Parma ha distrutto due grandi capannoni commerciali.



L’incidente presso la Monteplast sottolinea l’importanza di misure di sicurezza efficaci nelle zone industriali e commerciali. Questo evento, insieme all’incendio lungo la Via Emilia Est, serve come promemoria dei rischi potenziali associati alla produzione industriale e dei passi necessari per garantire la sicurezza di tutte le persone nelle vicinanze.