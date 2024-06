“Papà dell’anno”. Il figlio scappa senza pagare il conto e la reazione del padre è da applausi

Con l’arrivo dell’estate, si ripetono puntualmente notizie simili tra loro, che vedono protagoniste persone che, dopo essersi sedute a tavola in vacanza e aver consumato un ricco banchetto, si alzano senza pagare e fanno perdere le loro tracce. Episodi sicuramente spiacevoli ma di certo non nuovi, che a volte vedono gli italiani nel ruolo di colpevoli e altre volte in quelli di vittime, quando è qualche straniero poco educato a mettere nei guai il ristoratore di turno.

Il racconto di Massimo Gramellini

Attraverso le pagine del Corriere della Sera, però, Massimo Gramellini ha voluto ricordare alcuni recenti episodi, sottolineandone in particolare uno con protagonista “il papà dell’anno”. Nella consueta rubrica “Il Caffè“, Gramellini ha ricordato: “La linea l’ha dettata una delegazione di mangiatori a ufo in Albania”, dove a saldare il debito è accorsa la premier Giorgia Meloni che si è scusata pubblicamente per quanto accaduto. “La scena – ha precisato il giornalista – si è però ripetuta a Malta”.

In quel caso, come sottolineato sempre da Gramellini, era stato un manipolo di adolescenti ad abbandonare di soppiatto un fast food lasciando “uno scoperto di 100 euro”. Le facce dei ragazzi erano state però riprese dalle telecamere e il padre di uno di loro, riconoscendo il figlio dalle immagini circolate sui giornali (con pixel), aveva deciso di farsi avanti e saldare il conto.

Il genitore aveva poi avanzato l’idea, per appianare gli animi, che il figlio andasse a lavorare gratis nel locale maltese dove aveva fatto “il furbo”. Con il ristoratore che aveva però suggerito, piuttosto, di devolvere la cifra del conto a un’associazione di assistenza ai disabili. Alla fine, la cifra donata è stata oltre il doppio del conto da saldare. Considerazione finale di Gramellini? “A fare debiti eravamo già bravi prima, adesso stiamo diventando bravi anche a pagarli. E questa non è una favola, ma una notizia”.