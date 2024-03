Ennesimo fatto di sangue negli Usa che stavolta sconvolge la comunità di Filadelfia, dove almeno otto studenti delle scuole superiori sono rimasti feriti in una sparatoria mentre attendevano l’autobus alla fermata dopo le lezioni. La violenza armata ha colpito ancora una volta questa città, facendo segnare il quarto caso di sparatoria in soli quattro giorni.

Secondo le informazioni diffuse dalla polizia locale, tre individui hanno aperto il fuoco contro il gruppo di studenti, scaricando un totale di trenta colpi. Un video rilasciato dalle autorità mostra i tre sospettati uscire da un veicolo e iniziare a sparare indiscriminatamente verso i giovani inermi.

La dinamica cruenta: ragazzi colpiti ripetutamente

Il commissario di polizia Kevin Bethel, durante una conferenza stampa, ha descritto con dettaglio l’attacco, evidenziando la gravità dell’incidente. Almeno uno degli studenti coinvolti è in condizioni critiche: un ragazzo di sedici anni è stato colpito nove volte. Nonostante la gravità delle ferite, si trova attualmente in condizioni stabili, insieme agli altri feriti, i cui età variano tra i 15 e i 17 anni.

Quest’ultimo episodio di violenza segue tre precedenti sparatorie nella città, che hanno già mietuto tre vittime, alimentando il dibattito sulla sicurezza pubblica e la diffusione delle armi da fuoco nelle comunità. La comunità di Filadelfia è sotto shock per la crescente violenza che affligge la città, e le famiglie delle vittime chiedono giustizia e azioni concrete per prevenire ulteriori tragedie. La polizia sta attivamente cercando i responsabili dell’attacco e ha promesso di fare tutto il possibile per portarli davanti alla giustizia.

Questi eventi pongono nuovamente al centro dell’attenzione la questione della violenza armata nelle scuole e nelle comunità, sollecitando una riflessione urgente sulle misure di sicurezza e sul controllo delle armi negli Stati Uniti. Le indagini sono ancora in corso, e la polizia di Filadelfia invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti per aiutare a fare luce su questo atto di violenza insensata che ha turbato profondamente la città di Filadelfia e l’intera nazione.

