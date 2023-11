È appena arrivata la notizia secondo cui i genitori di Filippo Turetta, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, avrebbero rifiutato di incontrarlo a colloquio in carcere. Nonostante il permesso accordato dal pubblico ministero, pare che i due abbiano deciso di non vederlo perché ancora “non pronti senza un adeguato sostegno psicologico“. All’avvocato Caruso, che difende la famiglia Turetta, non è rimasto altro che comunicare stamattina questa decisione alla direzione del carcere di Montorio.

Filippo e le dichiarazioni spontanee che la famiglia Cecchettin non accetta

Fanno acqua da tutte le parti le poche dichiarazioni spontanee rese ieri da Filippo Turetta, e fanno ipotizzare che ci sia un disegno dietro, finalizzato a sostenenere l’ipotesi di una seminfermità mentale che peserebbe molto in sede processuale. Contro questa tesi vanno i legali della famiglia Cecchettin, che puntano a far riconoscere la lucidità di Filippo Turetta.

A pesare sul suo percorso giudiziario saranno poi l’esito dell’autopsia sul corpo di Giulia, gli esami dei Ris di Parma sulla Punto e sulle tracce di sangue. E anche l’eventuale perizia psichiatrica se richiesta dai suoi legali: intanto, i legali della famiglia Cecchettin chiedono che venga riconosciuta l’aggravante di stalking per il ragazzo. Oggi è atteso invece un nuovo incontro tra l’avvocato e il suo assistito.

