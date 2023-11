Una ragazza ha filmato la sua morte in diretta social. Accade in Brasile, dove una 23enne, ignara di quello che le stava per accadere, ha registrato in un video il momento in cui il fidanzato mentre gioca con un pistola gliela punta in faccia e fa partire un colpo. Il dramma si è verificato a Jatai, nello Stato centro-occidentale di Goiàs.

Leggi anche: Monia Bortolotti, il padre dei due bimbi uccisi parla: “Non avete idea”

Ragazza riprende in un video il momento della sua morte

Le immagini del video mostrano che Ielly Gabriele Alves riprende il suo ragazzo, Diego Fonseca Borges (27 anni), mentre impugna e brandisce l’arma. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la coppia si era separata qualche tempo fa, ma Diego aveva inviato messaggi sul cellulare di Ielly, dicendole di aver comprato un “giocattolo” (una rivoltella) e invitandola a “giocare” con la pistola, in un ranch di proprietà dello zio del sospettato.

Nel video si vede Borges premere il grilletto dopo che Ielly, che stava registrando l’intera scena, diceva, in modo rilassato, senza prevedere cosa sarebbe successo dopo: “È divertente. Vai avanti, amore, fallo”. Poi punta la pistola nella sua direzione mentre lei ride forte. Preme il grilletto e la pistola spara. La ragazza è stata portata subito al pronto soccorso, ma non è sopravvissuta. In ospedale, il ragazzo ha detto agli agenti che si trovava in auto con lei quando degli uomini in moto hanno sparato contro di loro. Dopo aver analizzato il cellulare della vittima, gli inquirenti hanno però scoperto la verità e il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Secondo quanto riferito, il colpo mortale è stato sparato dopo che la coppia aveva partecipato a una sessione di “tiro al bersaglio” nella proprietà della famiglia di Diego. Nella testimonianza, il ragazzo avrebbe detto che pensava che le munizioni del revolver fossero finite quando ha premuto il grilletto con la pistola puntata in direzione di Ielly.

Leggi anche: Uccide la famiglia e si suicida, era disperato per un debito con il fisco